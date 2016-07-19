FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza medidas para evitar excesos en el impuesto de plusvalía
La caída de precios de los inmuebles hace que muchos usuarios se vean obligados a acudir a los tribunales para demostrar que sus viviendas no aumentaron de valor.
FACUA.org
Aragón-19/07/2016
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