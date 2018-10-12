FACUA pide al Consistorio de Pamplona que tome medidas para acabar con los atropellos en pasos de peatones
La asociación ha sabido por su delegación territorial en la Comunidad Foral de Navarra que en estos lugares de tránsito para viandantes suelen producirse diferentes situaciones de peligro para estos usuarios.
FACUA.org
Navarra-12/10/2018
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FACUA solicita al Ayuntamiento de Pamplona que tome medidas con celeridad para poner fin a los atropellamientos en los pasos para peatones de la ciudad.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de la delegación territorial en la Comunidad Foral de Navarra, de que