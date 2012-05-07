FACUA pide al Gobierno andaluz que cree una Secretaría General de Protección de los Consumidores
Valora positivamente que la Vicepresidencia de la Junta asuma las competencias en defensa de los consumidores y espera que se convierta en una política social prioritaria.
FACUA.org
Andalucía-07/05/2012
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El nuevo Gobierno andaluz ha dado respuesta a la reivindicación de FACUA Andalucía y ha ubicado las competencias en protección de los consumidores en una consejería con capacidad de dotarlas de trasversalidad en el conjunto de la Junta.
La Federación v