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FACUA pide al Gobierno cántabro que investigue la intoxicación por gas en un hotel del municipio de Isla

El escape ha afectado a ocho huéspedes, cinco de los cuales han sido ingresados en estado grave. Forman parte de un grupo de personas mayores procedente de Málaga.

FACUA.org
Cantabria-22/09/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno cántabro que aclare las causas que han provocado un escape de monóxido de carbono en el hotel Campomar de la localidad de Isla, y que ha afectado a ocho personas.

La asociación, a instancias de su delegació

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