Nuestras accionesTras el compromiso fallido de Sinde

FACUA pide al Gobierno que defienda en Bruselas una reducción del IVA del libro electrónico

El anuncio de que bajaría al 4% realizado en diciembre por la ministra de Cultura confronta con la normativa comunitaria.

FACUA.org
España-13/04/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde que el Gobierno de España defienda en Bruselas cambios en la normativa comunitaria que permitan la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para

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