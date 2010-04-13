FACUA pide al Gobierno que defienda en Bruselas una reducción del IVA del libro electrónico
El anuncio de que bajaría al 4% realizado en diciembre por la ministra de Cultura confronta con la normativa comunitaria.
FACUA.org
España-13/04/2010
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