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FACUA pide al Gobierno que plante cara a los bancos y paralice los créditos de Opening

La Federación pide a la ministra de Sanidad y Consumo que aclare la solución anunciada ayer en el Congreso y advierte que no podrá imponerse a los afectados.

FACUA.org
España-19/09/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) pide a la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, que plante cara a las entidades financieras y paralice los créditos de Opening, muchos de los cuales se suscribieron irregularmente. La so

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