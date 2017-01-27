FACUA pide al Gobierno vasco medidas urgentes contra el colapso en las Urgencias de Basurto y Galdakao
La asociación reclama un plan de actuación ante la grave saturación que padecen ambos centros, agravada por la gripe. Ya advirtió hace un mes del mismo problema en el Hospital de Cruces en Barakaldo.
FACUA.org
Euskadi-27/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción demanda al Gobierno vasco medidas urgentes para paliar el colapso en los servicios de Urgencias que están sufriendo los vecinos de Basurto y Galdakao.
A instancias de su delegación territorial en Euskadi, la asociación ha envia