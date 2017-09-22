FACUA pide al Principado de Asturias que garantice la calidad de las aguas del río Arlós
La delegación territorial de la asociación en Asturias ha denunciado los continuos vertidos que se producen en el río, que desprende un constante mal olor, indicativo del mal estado de conservación del agua.
FACUA.org
Asturias-22/09/2017
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Pasarela sobre el río Arlós. | Imagen: flickr.com/photos/jameva (CC BY-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Gobierno del Principado de Asturias que acometa las medidas necesarias para garantizar un nivel de calidad suficiente de las aguas del río Arlós, tras los episodios de alta contaminación que se han registrado en los últi