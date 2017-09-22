Nuestras accionesEste verano se han producido casos de mortandad masiva de peces

FACUA pide al Principado de Asturias que garantice la calidad de las aguas del río Arlós

La delegación territorial de la asociación en Asturias ha denunciado los continuos vertidos que se producen en el río, que desprende un constante mal olor, indicativo del mal estado de conservación del agua.

FACUA.org
Asturias-22/09/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Gobierno del Principado de Asturias que acometa las medidas necesarias para garantizar un nivel de calidad suficiente de las aguas del río Arlós, tras los episodios de alta contaminación que se han registrado en los últi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos