FACUA pide comparecer ante el Pleno de Almendralejo para exponer sus alegaciones a las tarifas del agua
La asociación advirtió de las graves irregularidades en la modificación de las ordenanzas de suministro y evacuación de aguas y limpieza de acometidas aprobadas el pasado mes de julio.
FACUA.org
Extremadura-21/09/2016
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