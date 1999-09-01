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FACUA pide en el Parlamento de Andalucía que se ponga fin al derecho de admisión en los locales de la movida

La Federación comparece para exponer su valoración sobre el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

FACUA.org
Andalucía-01/09/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) comparecerá hoy en el Parlamento para exponer su valoración sobre el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Entre sus alegacione

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