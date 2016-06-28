Nuestras accionesSin previo aviso

FACUA pide explicaciones a Iberdrola por los cortes de luz en La Rioja

La asociación pide al Gobierno autonómico que investigue el origen de las interrupciones del suministro, que afecta a varios municipios.

FACUA.org
La Rioja-28/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha requerido a Iberdrola una explicación y solución a los cortes de luz sin previo aviso que se vienen sucediendo recientemente en diferentes municipios de La Rioja, como Arnedo y Calahorra.

La asociación ha tenido conocimiento a tra

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos