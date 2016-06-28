FACUA pide explicaciones a Iberdrola por los cortes de luz en La Rioja
La asociación pide al Gobierno autonómico que investigue el origen de las interrupciones del suministro, que afecta a varios municipios.
FACUA.org
La Rioja-28/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha requerido a Iberdrola una explicación y solución a los cortes de luz sin previo aviso que se vienen sucediendo recientemente en diferentes municipios de La Rioja, como Arnedo y Calahorra.
La asociación ha tenido conocimiento a tra