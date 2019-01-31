FACUA pide explicaciones a Renfe sobre las soluciones para la avería de catenarias en Cantabria
La asociación requiere información sobre las incidencias en la línea férrea en la línea entre Santander y Liérganes del pasado mes de diciembre para conocer el alcance de las reparaciones efectuadas.
FACUA.org
Cantabria-31/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA ha solicitado información sobre las compensaciones ofrecidas a los pasajeros afectados por el fallo de catenaria en la línea FEVE de Cantabria. | Imagen: flickr.com/boklm (CC0 1.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado explicaciones a Renfe en relación a las soluciones adoptadas para corregir las incidencias que la línea de trenes FEVE Santander – Liérganes, en Cantabria, sufrió el pasado mes de diciembre por un fallo en las cat