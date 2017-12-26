Nuestras accionesUna norma de 2015 regula su venta

FACUA pide inspecciones y la clausura de tiendas que vendan petardos a niños por debajo de la edad legal

En Jaén, un niño de 13 ha sufrido la amputación de una mano cuando trataba de encender un petardo. La asociación pide a Junta y Ayuntamiento que investiguen si el menor lo adquirió directamente en un comercio.

FACUA.org
España-26/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción pide a comunidades autónomas y ayuntamientos que desarrollen inspecciones para detectar establecimientos que venden artículos de pirotecnia a niños por debajo de las edades establecidas en la normativa que los regula en función de su

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