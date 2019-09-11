FACUA pide investigar al administrador y al gerente de Magrudis por lesiones, aborto y homicidio
Los añade al delito contra la salud pública que planteó inicialmente en su querella, que ha ampliado en nuevo escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.
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España-11/09/2019
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Sandro José Marín Rodríguez y su padre, José Antonio Marín Ponce. Ambos se presentan públicamente como gerentes de Magrudis. | Imágenes: Canal Sur y Cuatro.
FACUA-Consumidores en Acción ha ampliado este miércoles su querella contra Magrudis mediante un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla en el que solicita la imputación de su administrador, Sandro José Marín Rod