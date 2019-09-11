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FACUA pide investigar al administrador y al gerente de Magrudis por lesiones, aborto y homicidio

Los añade al delito contra la salud pública que planteó inicialmente en su querella, que ha ampliado en nuevo escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.

FACUA.org
España-11/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha ampliado este miércoles su querella contra Magrudis mediante un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla en el que solicita la imputación de su administrador, Sandro José Marín Rod

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