FACUA pide la opinión de los consumidores sobre las medidas del Gobierno para regular los derechos de autores, editores y usuarios
El canon digital y las medidas previstas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible para actuar sobre las 'webs' de enlaces son dos de los temas incluidos en la encuesta.
FACUA.org
España-26/02/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una encuesta a nivel nacional sobre las medidas del Gobierno, en el ámbito de su política cultural, para regular los derechos de autores, editores y usuarios.
El canon digital y las medidas previstas en el anteproyecto