Nuestras acciones

FACUA pide la opinión de los consumidores sobre las medidas del Gobierno para regular los derechos de autores, editores y usuarios

El canon digital y las medidas previstas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible para actuar sobre las 'webs' de enlaces son dos de los temas incluidos en la encuesta.

FACUA.org
España-26/02/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una encuesta a nivel nacional sobre las medidas del Gobierno, en el ámbito de su política cultural, para regular los derechos de autores, editores y usuarios.

El canon digital y las medidas previstas en el anteproyecto

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos