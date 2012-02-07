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FACUA pide la retirada de la campaña publicitaria denigrante y xenófoba de Vitaldent

La asociación critica que los anuncios generan confusión en los usuarios al pretender condicionar su decisión basándose en una información falsa.

FACUA.org
España-07/02/2012
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FACUA ha solicitado a Vitaldent la retirada de su nueva campaña publicitaria por ofrecer una imagen peyorativa y denigrante de los profesionales del sector y fomentar estereotipos xenófobos.

De esta forma, la asociación se une a las reivindicaciones del Colegio de Odon

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