FACUA pide la retirada de la campaña publicitaria denigrante y xenófoba de Vitaldent
La asociación critica que los anuncios generan confusión en los usuarios al pretender condicionar su decisión basándose en una información falsa.
FACUA.org
España-07/02/2012
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FACUA ha solicitado a Vitaldent la retirada de su nueva campaña publicitaria por ofrecer una imagen peyorativa y denigrante de los profesionales del sector y fomentar estereotipos xenófobos.
De esta forma, la asociación se une a las reivindicaciones del Colegio de Odon