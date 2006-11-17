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FACUA pide la retirada del anuncio de Casa Tarradellas en el que un niño se come una pizza entera

La Federación advierte a la empresa catalana que está vulnerando el convenio de autorregulación suscrito con el Ministerio de Sanidad y Consumo.

FACUA.org
España-17/11/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se ha dirigido a Casa Tarradellas para solicitarle la retirada del anuncio televisivo en el que un niño se come una pizza entera, al considerar que promueve hábitos de alimentación poco saludables.

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