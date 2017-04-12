FACUA pide más transparencia y abaratar el alquiler de los contadores de gas entre un 16% y un 76%
La CNMC acaba de presentar un informe que pone de manifiesto que las empresas distribuidoras de gas cobran precios por encima de los costes reales.
FACUA.org
España-12/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado que el primer estudio realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el precio que deberían pagan los consumidores domésticos de gas por el alquiler de sus contadores.
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