FACUA pide medidas a Industria contra la proliferación de gasolineras desatendidas
La ausencia de personal en los servicios de abastecimiento de combustible provoca la imposibilidad de verificar que se surten las cantidades indicadas, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, además de suponer un riesgo grave para la seguridad.
FACUA.org
España-13/01/2015
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La asociación recuerda que las gasolineras 'low cost' trasladan absolutamente la responsabilidad de la seguridad al consumidor.
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado un escrito al ministerio de Industria, Energía y Turismo en el que pide medidas contra la proliferación de las llamadas gasolineras low cost, aquellas que no cuentan con ningún tipo de personal que atienda a los consumi