Nuestras accionesA la Setsi y la CMT

FACUA pide que las portabilidades se completen en dos días e indemnizaciones para los usuarios que sufran problemas

Reclama que se fijen compensaciones económicas por cada día de retraso y que éstas también se abonen cuando los usuarios no pueden recibir llamadas de determinadas compañías.

FACUA.org
España-03/03/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) una serie de mejoras en la regulación de las portabilidades telefónicas.

Entre ellas, FACUA ha ped

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