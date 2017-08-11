FACUA pide que se haga público el listado de productos elaborados con huevos contaminados por fipronil
La asociación manifiesta su preocupación por la rápida expansión de la crisis de los huevos contaminados por el insecticida y reclama a los responsables sanitarios y de Consumo la máxima transparencia.
FACUA.org
España-11/08/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción insiste en pedir al Gobierno la máxima transparencia en todo lo que rodea a la crisis de los huevos contaminados por fipronil. La asociación considera que no basta con un esc