FACUA pide responsabilidad a Gobierno y sindicatos para que los servicios mínimos sean equilibrados
No deben utilizarse para forzar la huelga por parte de los sindicatos ni romperla por parte de las administraciones.
FACUA.org
España-20/09/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción, desde el profundo respeto a la posición sindical que pretende garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga, pide responsabilidad a Gobierno y sindicatos a fin de que los servicios mínimos que se negocien para ese día sean