Nuestras accionesHuelga general

FACUA pide responsabilidad a Gobierno y sindicatos para que los servicios mínimos sean equilibrados

No deben utilizarse para forzar la huelga por parte de los sindicatos ni romperla por parte de las administraciones.

FACUA.org
España-20/09/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción, desde el profundo respeto a la posición sindical que pretende garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga, pide responsabilidad a Gobierno y sindicatos a fin de que los servicios mínimos que se negocien para ese día sean

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos