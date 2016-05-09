FACUA pide sanciones contundentes para la promotora de AC/DC por negarse a devolver el dinero
Ha denunciado a Live Nation ante las autoridades de Cataluña, donde tiene su sede, y Andalucía, al celebrarse el espectáculo en Sevilla. El cantante ha sido sustituido por Axl Rose... en silla de ruedas.
FACUA.org
España-09/05/2016
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La promotora anunció que cerraba el plazo de devoluciones sin dejar margen de maniobra a los afectados. | Getty Images.
FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a las autoridades de protección al consumidor sanciones contundentes contra Live Nation, promotora del concierto que AC/DC en Sevilla ofrece este martes día 10 en Sevilla, por incumplir con su