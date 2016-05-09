Nuestras accionesParalizó el reembolso el 3 de mayo

FACUA pide sanciones contundentes para la promotora de AC/DC por negarse a devolver el dinero

Ha denunciado a Live Nation ante las autoridades de Cataluña, donde tiene su sede, y Andalucía, al celebrarse el espectáculo en Sevilla. El cantante ha sido sustituido por Axl Rose... en silla de ruedas.

FACUA.org
España-09/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a las autoridades de protección al consumidor sanciones contundentes contra Live Nation, promotora del concierto que AC/DC en Sevilla ofrece este martes día 10 en Sevilla, por incumplir con su

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos