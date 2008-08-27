FACUA pide una investigación sobre las graves irregularidades que han provocado la retirada de lotes de dos marcas de alimentos infantiles de Nutrition & Santé Iberia
Recuerda que en enero se retiraron tres lotes de un preparado infantil para lactantes de la misma empresa.
FACUA.org
España-27/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha dirigido escrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y a la Agencia de Protección de la Salud de la Generalitat de Catalunya en el que solicita una investigación sobre las graves irregularidades que