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FACUA pide una investigación sobre las graves irregularidades que han provocado la retirada de lotes de dos marcas de alimentos infantiles de Nutrition & Santé Iberia

Recuerda que en enero se retiraron tres lotes de un preparado infantil para lactantes de la misma empresa.

FACUA.org
España-27/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha dirigido escrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y a la Agencia de Protección de la Salud de la Generalitat de Catalunya en el que solicita una investigación sobre las graves irregularidades que

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