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FACUA pide una reunión al ministro de Cultura y Deportes para tratar el precio de las entradas de cine

La asociación insiste en que los consumidores son los principales perjudicados en esta situación. José Guirao ha anunciado ya que se reunirá con los exhibidores.

FACUA.org
España-24/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, una reunión para tratar el precio de las entradas de cine tras la bajada del IVA del 21 al 10%. La asociación insiste en que el punto de vista de los consumidores es

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