FACUA pone en marcha una campaña contra los fraudes en banca, telecos y luz en las ocho capitales andaluzas
Se trata de los tres sectores que tradicionalmente han ocupado año tras año los primeros puestos del ranking de sectores que más denuncian los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-17/11/2026
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FACUA Andalucía ha lanzado este martes 17 de noviembre una campaña publicitaria contra los abusos y fraudes en los sectores de las telecomunicaciones, la banca y la electricidad en los soportes del mobiliario urbano de las ocho capitales andaluzas. Se trata de los tres