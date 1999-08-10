FACUA pone en marcha una campaña para fomentar el Sistema Arbitral de Consumo
El Arbitraje de Consumo es una vía extrajudicial para resolver ágilmente los conflictos entre consumidores y empresarios.
FACUA.org
Andalucía-10/08/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha puesto en marcha una campaña informativa en las ocho provincias andaluzas para fomentar el Sistema Arbitral de Consumo, dentro de la cual se incluye la edición de una guía orientati