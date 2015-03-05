Nuestras accionesAbierto a raíz de las denuncias presentadas en 2013 por la organización contra veinte bancos

FACUA pregunta a Susana Díaz por qué tiene paralizado un macroexpediente sancionador por la cláusula suelo

Díaz anuncia que llevará una iniciativa al Congreso para que se prohíban estas cláusulas en las hipotecas, medida a la que se opuso el PSOE cuando gobernaba Zapatero.

FACUA.org
España-05/03/2015
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FACUA Andalucía reclama a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que aclare por qué tiene paralizado un macroexpediente sancionador contra la banca por la aplicación de la cláusula suelo en las hipotecas.

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