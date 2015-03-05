FACUA pregunta a Susana Díaz por qué tiene paralizado un macroexpediente sancionador por la cláusula suelo
Díaz anuncia que llevará una iniciativa al Congreso para que se prohíban estas cláusulas en las hipotecas, medida a la que se opuso el PSOE cuando gobernaba Zapatero.
FACUA.org
España-05/03/2015
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La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata del PSOE a las elecciones autonómicas, Susana Díaz, este miércoles durante un mitin en Granada. | Imagen: PSOE de Andalucía.
FACUA Andalucía reclama a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que aclare por qué tiene paralizado un macroexpediente sancionador contra la banca por la aplicación de la cláusula suelo en las hipotecas.
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