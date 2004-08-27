FACUA presenta un informe sobre el coste del inicio del curso escolar 2004-2005
Este año, los libros de texto cuestan una media de 16,40 euros para los alumnos de educación infantil, 89,60 euros para los de primaria y 133,05 euros para los de secundaria.
FACUA.org
España-27/08/2004
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