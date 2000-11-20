FACUA publica un informe sobre 'Las mentiras de las telefónicas'
La Federación denuncia en el último número de su revista Dossier FACUA todo tipo de prácticas publicitarias engañosas utilizadas en el sector de la telefonía.
FACUA.org
España-20/11/2000
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’Los niños y los borrachos nunca mienten’, dice el anuncio. Pero, ¿y las compañías de telecomunicaciones?”. Así comienza el informe Las mentiras de las telefónicas, en el que la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FA