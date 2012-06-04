FACUA rechaza el plan de Industria para dejar sin protección tarifaria a 9 millones de familias
La asociación se opone a que el Gobierno deje a los usuarios de entre 5 y 10 kW de potencia sin opción a poder acogerse a la tarifa de último recurso (TUR) y les obligue a elegir ofertas de un mercado libre sin precios competitivos.
FACUA.org
España-04/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza la propuesta que baraja el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para reducir a 5 kW el umbral de potencia eléctrica contratada que permite a los consumidores optar a la contratación de la tarifa de último recurso (TUR).