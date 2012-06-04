Nuestras accionesObligados a elegir precios libres pero sin competencia real

FACUA rechaza el plan de Industria para dejar sin protección tarifaria a 9 millones de familias

La asociación se opone a que el Gobierno deje a los usuarios de entre 5 y 10 kW de potencia sin opción a poder acogerse a la tarifa de último recurso (TUR) y les obligue a elegir ofertas de un mercado libre sin precios competitivos.

FACUA.org
España-04/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción rechaza la propuesta que baraja el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para reducir a 5 kW el umbral de potencia eléctrica contratada que permite a los consumidores optar a la contratación de la tarifa de último recurso (TUR).

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos