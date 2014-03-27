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FACUA rechaza el rescate que el Gobierno presenta para las autopistas de peaje en quiebra

Costará inicialmente unos 2.400 millones de euros de las arcas públicas. La asociación denuncia que el Gobierno acuda a salvar nuevamente empresas privadas y abandone a ciudadanos sin recursos.

FACUA.org
España-27/03/2014
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza la propuesta del Gobierno de plantear una quita de hasta el 50% en la deuda que suman las autopistas de peaje en quiebra para abordar el rescate de estas vías integrándolas en una sociedad pública. Esta medida costará unos 2.

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