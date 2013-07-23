Nuestras accionesPese a constatarse el espionaje de EEUU a los europeos

FACUA rechaza que la UE ceda en la protección de datos de sus ciudadanos para favorecer a empresas

La asociación lamenta la debilidad de la Comisión Europea para salvaguardar los derechos de los usuarios ante las presiones de corporaciones como Amazon, Microsoft, Google o Apple.

FACUA.org
Europa-23/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción rechaza que la Unión Europea (UE) ceda en la protección de los datos personales de sus ciudadanos para favorecer a las grandes multinacionales y se muestre incapaz de regular sobre la materia.

La asociación lamenta la manifiesta debi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos