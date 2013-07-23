FACUA rechaza que la UE ceda en la protección de datos de sus ciudadanos para favorecer a empresas
La asociación lamenta la debilidad de la Comisión Europea para salvaguardar los derechos de los usuarios ante las presiones de corporaciones como Amazon, Microsoft, Google o Apple.
FACUA.org
Europa-23/07/2013
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La normativa de protección de datos está pendiente de aprobación desde enero de 2012. | Foto: VladimirovaS (CC BY-NC 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción rechaza que la Unión Europea (UE) ceda en la protección de los datos personales de sus ciudadanos para favorecer a las grandes multinacionales y se muestre incapaz de regular sobre la materia.
La asociación lamenta la manifiesta debi