FACUA rechaza que se vuelva a penalizar a los pensionistas con un aumento del copago farmacéutico
La asociación considera indignante que la ministra de Sanidad pretenda incrementar la recaudación a costa de uno de los colectivos con más necesidad de acceso a la medicación.
FACUA.org
España-10/01/2017
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