Nuestras accionesNuevo ataque a la universalidad y gratuidad de la sanidad

FACUA rechaza que se vuelva a penalizar a los pensionistas con un aumento del copago farmacéutico

La asociación considera indignante que la ministra de Sanidad pretenda incrementar la recaudación a costa de uno de los colectivos con más necesidad de acceso a la medicación.

FACUA.org
España-10/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza que el Ministerio de Sanidad pretenda volver a penalizar a los pensionistas con un aumento del copago farmacéutico. La nueva ministra del ramo, Dolors Montserrat, ha avanzado estos días en diferentes entrevistas a medios de comunica

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