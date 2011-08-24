FACUA rechaza una reforma constitucional para favorecer los intereses de los mercados que puede traer más recortes sociales
Critica el acuerdo entre el PSOE y el PP para aprobar la reforma sin referendum y advierte que implicará una pérdida de soberanía nacional.
FACUA.org
España-24/08/2011
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