FACUA recibe a través de Internet más de 1.500 consultas y reclamaciones durante los seis primeros meses de 2003
El sector de las telecomunicaciones, con Auna a la cabeza, encabeza las críticas de los internautas.
FACUA.org
España-29/07/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha recibido 1.531 consultas y reclamaciones durante el primer semestre de 2003 a través de su portal en Internet, FACUA.org.
El 34,2% de las peticiones de asesoramiento planteadas por los consumidores está