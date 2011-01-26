FACUA recibe denuncias de usuarios multados por sus ayuntamientos por tirar basura a la calle sin pruebas de la supuesta infracción
Se basan en que en el interior de las bolsas había recibos a nombre de los usuarios, obviando que cualquiera pudo haberlas sacado de los contenedores.
FACUA.org
España-26/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo denuncias de usuarios de distintas localidades españolas a los que sus ayuntamientos han sancionado o pretenden multar por tirar basura a la calle sin pruebas de que hubieran cometido esa infracción a las ordenanzas municipa