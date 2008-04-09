FACUA recibe un aluvión de reclamaciones por la caída de los servidores del juego 'World of Warcraft'
La asociación solicita a Blizzard Entertainment información sobre el problema y le insta a compensar a los usuarios afectados por interrupciones en su servicio.
FACUA.org
España-09/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha recibido un aluvión de reclamaciones a través de su web, FACUA.org, por la caída de los servidores del juego online World of Warcraft.
Según las denuncias de los usuarios de este juego de rol masivo mu