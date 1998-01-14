FACUA recibió cerca de 15.000 consultas y reclamaciones en 1997
Calzado, vestido y hogar; suministro de agua y adquisición de viviendas, los tres sectores más denunciados por los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-14/01/1998
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA recibió en 1997 un total de 14.596 consultas y reclamaciones. La cifra de denuncias presentadas por los consumidores ha aumentado en relación al año anterior, pasando de 3.875 en 1966 a