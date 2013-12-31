Nuestras accionesCon el fin de evitar accidentes

FACUA reclama a ayuntamientos y comunidades autónomas que inspeccionen los locales durante las fiestas de fin de año

Recomienda a los consumidores que llamen a la Policía local si sospechan de que se ha superado el aforo del local.

FACUA.org
España-31/12/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción exige a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que realicen controles exhaustivos de las fiestas de fin de año con el fin de evitar irregularidades y accidentes derivados del exceso de aforo.

La asociación viene advirtiendo a&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos