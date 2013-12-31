FACUA reclama a ayuntamientos y comunidades autónomas que inspeccionen los locales durante las fiestas de fin de año
Recomienda a los consumidores que llamen a la Policía local si sospechan de que se ha superado el aforo del local.
FACUA.org
España-31/12/2013
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La asociación viene advirtiendo año tras año sobre la habitual existencia de determinadas salas que superan el aforo máximo permitido o incurren en otras carencias en materia de seguridad.
FACUA-Consumidores en Acción exige a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que realicen controles exhaustivos de las fiestas de fin de año con el fin de evitar irregularidades y accidentes derivados del exceso de aforo.
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