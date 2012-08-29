Nuestras accionesSi un recibo debe pagarse en septiembre puede tener el nuevo IVA

FACUA reclama a Gobierno y CCAA que investiguen a quienes anuncian que no repercutirán la subida del IVA

"Numerosos consumidores nos trasladan, y es un clamor en las redes, que hay grandes empresas que acaban de incrementar los precios de muchos productos", señala Rubén Sánchez.

FACUA.org
España-29/08/2012
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno y las comunidades autónomas que investiguen la evolución de los precios de las empresas de distribución que están anunciando que no repercutirán la subida del IVA.

En rueda de prensa, el portavoz de

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