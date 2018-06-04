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FACUA reclama a Industria de Asturias que garantice el suministro eléctrico en La Prohida

Los vecinos del municipio llevan padeciendo dificultades para tener acceso a la electricidad desde 2013, teniendo que usar generadores y placas solares para abastecerse.

FACUA.org
Asturias-04/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Industria de Asturias para instarle a que garantice el suministro eléctrico en La Prohida, en el municipio de Tineo, en las mismas condiciones de calidad que el resto de territorios de España.

La aso

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