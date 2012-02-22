FACUA reclama a Renfe que amplíe el descuento por carné joven hasta los menores de 30 años
La vigencia de la tarjeta, promovida por el Injuve, es de aplicación por encima de los 26 años para toda Europa y varias comunidades autónomas de España.
FACUA.org
España-22/02/2012
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la empresa pública de transportes Renfe para pedirle que amplíe la vigencia del descuento a los usuarios del carné joven de hasta los 26 años de edad actuales a los 30.
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