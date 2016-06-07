FACUA reclama a Renfe que permita más medios de compra de billetes para los Cercanías en Asturias
La asociación ha tenido conocimiento de que en algunas estaciones sólo se pueden adquirir en máquinas expendedoras y pagando con tarjeta de crédito.
FACUA.org
Asturias-07/06/2016
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La falta de personal en la venta de billetes de Cercanías en algunas estaciones de Asturias impide que se puedan resolver las incidencias generadas en el proceso de compra. | Imagen: wikimedia.org/elfodelbosque (CC BY-SA 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción reclama a Renfe que permita más medios de compra de billetes para los Cercanías en Asturias. La asociación ha tenido conocimiento a través de su Delegación Territorial en Asturias de que en algunas de las estaciones de la red