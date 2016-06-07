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FACUA reclama a Renfe que permita más medios de compra de billetes para los Cercanías en Asturias

La asociación ha tenido conocimiento de que en algunas estaciones sólo se pueden adquirir en máquinas expendedoras y pagando con tarjeta de crédito.

FACUA.org
Asturias-07/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a Renfe que permita más medios de compra de billetes para los Cercanías en Asturias. La asociación ha tenido conocimiento a través de su Delegación Territorial en Asturias de que en algunas de las estaciones de la red

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