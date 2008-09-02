Nuestras accionesLG KU380 en prepago

FACUA reclama a Vodafone que entregue los móviles que ofertó por 0 euros a través de su web

La compañía ha cancelado unilateralmente numerosos pedidos después de haberlos confirmado tanto a través de su página web como por correo electrónico.

FACUA.org
España-02/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha dirigido hoy una reclamación a Vodafone en la que le insta a que entregue los móviles que ofertó por 0,00 euros a finales de agosto a través de su página web. Se trata de una oferta de prepago del LG KU380.

La compa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos