FACUA reclama a Vodafone que entregue los móviles que ofertó por 0 euros a través de su web
La compañía ha cancelado unilateralmente numerosos pedidos después de haberlos confirmado tanto a través de su página web como por correo electrónico.
FACUA.org
España-02/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha dirigido hoy una reclamación a Vodafone en la que le insta a que entregue los móviles que ofertó por 0,00 euros a finales de agosto a través de su página web. Se trata de una oferta de prepago del LG KU380.
La compa