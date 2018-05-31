FACUA reclama al Ayuntamiento de Burlada (Navarra) que solucione el deterioro de su vía de circunvalación
El firme de la carretera presenta numerosos baches y grietas que dificultan la circulación de los vehículos.
FACUA.org
Navarra-31/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Burlada para reclamarle que inicie las reparaciones necesarias para garantizar el buen estado de la vía de circunvalación del municipio.
La asociación, a través de su delegación territo