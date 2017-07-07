FACUA reclama al Ayuntamiento de Gijón que concrete los plazos de las obras del Polígono de Pumarín
La delegación territorial de FACUA en Asturias denuncia graves retrasos en la ejecución de una pasarela peatonal que una la zona con Nuevo Gijón y en la adecuación de dos parcelas que eran del Principado.
FACUA.org
Asturias-07/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Gijón que concrete los plazos para la ejecución y finalización de las obras proyectadas en el Polígono de Pumarín, que los vecinos llevan tiempo demandando, y que consisten en la construcció