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FACUA reclama al gobierno asturiano que destine las medidas necesarias para evitar desprendimientos en la AS-17

La caída de rocas en el firme el pasado 22 de marzo dejó la carretera intransitable durante 74 días.

FACUA.org
Asturias-27/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medioambiente de Asturias que ponga en marcha las actuaciones necesarias para evitar que ocurran nuevos desprendimientos en la carretera AS-17.

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