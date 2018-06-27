FACUA reclama al gobierno asturiano que destine las medidas necesarias para evitar desprendimientos en la AS-17
La caída de rocas en el firme el pasado 22 de marzo dejó la carretera intransitable durante 74 días.
FACUA.org
Asturias-27/06/2018
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La AS-17 tras el desprendimiento ocurrido el pasado 22 de marzo. | Imagen: Europa Press/Servicio de Emergencias del Principado de Asturias
FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medioambiente de Asturias que ponga en marcha las actuaciones necesarias para evitar que ocurran nuevos desprendimientos en la carretera AS-17.
La asociació