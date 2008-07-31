FACUA reclama al Gobierno que imponga una tarifa máxima en telefonía móvil como ha hecho ya Bruselas con el 'roaming'
La asociación compara las tarifas nacionales de 23 compañías. Movistar, Vodafone y Orange se niegan a bajar sus desproporcionados márgenes y los nuevos operadores han llegado demasiado tarde para poder forzarles.
FACUA.org
España-31/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas nacionales de voz y SMS de veintitrés operadores de telecomunicaciones móviles.
Ante las elevadas tarifas de las tres grandes compañías y su negativa a bajar precios e int