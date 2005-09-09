FACUA reclama al Gobierno una auténtica Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que actualice la aprobada hace más de veinte años
La Federación cree que la norma presentada ayer introduce aspectos positivos pero recuerda al Ejecutivo que la legislación vigente ya prohíbe el redondeo de las telefónicas y por cada mes que espere para actuar contra él los usuarios pagarán en torno a 100 millones de euros por estas prácticas ilícitas.
FACUA.org
España-09/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) reclama al Gobierno una auténtica Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que actualice la aprobada hace más de veinte años en cuanto a la nueva realidad del mercado en el siglo XXI y un marco sa